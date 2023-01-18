Израиль отказывается от сотрудничества ‒ Минобороны Украины

Высокопоставленный чиновник утверждает, что в будущем иранские дроны могут быть использованы против израильтян.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна склоняет Израиль к отказу от нейтралитета в вопросе войны против *россии, но пока что особых успехов достичь не удалось.

Об этом сообщает LIGA.net.

«Мы пытаемся их убедить в том, что позиция нейтралитета в современном мире уже не работает», ‒ поделился чиновник.

Резников упомянул об использовании российской армией иранских дронов, которыми уже неоднократно совершали теракты против украинского народа. По его мнению, набравшись опыта, в будущем это вооружение может быть использовано против израильтян.

«Поэтому мы приглашаем государство Израиль и официальных представителей к сотрудничеству любым способом, но пока похвастаться успехом, к сожалению, я не могу», ‒ сказал он.

У Резникова попросили прокомментировать информацию о том, что Украина может получить от США 300 тысяч боеприпасов c натовским калибром 155 мм, которые находятся на израильских складах. По его словам, он знает о таких планах, но какую-либо конкретику не предоставил, потому что эту информацию могут использовать «не только друзья, но и враги».

Ранее «Курсор» рассказывал, что Пентагон может воспользоваться американскими боеприпасами в Израиле для удовлетворения острой потребности Украины в артиллерийских снарядах. Это оружие и боеприпасы предназначены для использования в ближневосточных конфликтах.

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