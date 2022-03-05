Израильский философ: Между Путиным и Гитлером есть параллели

Юваль Ной Харари считает, что сейчас в Украине идет война «одного человека». Он заявил, что даже близкие к Путину олигархи против этой войны, так как они теряют свое состояние из-за санкций.

Израильский философ Юваль Ной Харари дает интервью о продолжающемся российском вторжении.

На вопрос, есть ли сходство между Путиным и Гитлером, Харари ответил:

«Есть определенные параллели между Путиным и Гитлером, но есть одно очень и очень большое различие. У Гитлера была идеология. И немецкий народ был в определенной степени объединен вокруг этой идеологии. В данном случае это война, которую ведет один-единственный человек. Это не война русского народа. Русский народ не хочет ее. Это даже не война того узкого круга вокруг Путина, тех олигархов. Эти олигархи… имеют свои яхты, свои дома в Лондоне, свои замки во Франции, частные самолеты — вот чего они хотят от жизни».

«Это действительно редкое историческое событие — война одного человека. К сожалению, это человек с поразительной властью, несколько винтиков которой ослабли», — добавляет он.

Курсор ранее писал, что украинская артиллерия уничтожила базу десантников РФ в Киевской области. Украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам. Они наносят точные удары, ликвидируя большое количество техники и живой силы оккупанта.

Кроме того, в результате нападения России на атомную станцию в Украине погибли 3 военных, 2 ранены. Ранее региональное военное управление заявило, что российские силы взяли станцию под свой контроль и что оперативный персонал обеспечивает его безопасную эксплуатацию.

Также сообщалось, что Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этому Украину. Российская военная техника была замечена в селе Поповка, территория РФ. Деревня находится на границе с Сумской областью. Речь идет о градах, которые направлены в сторону РФ. Предполагается, что российские оккупанты хотят устроить провокацию, чтобы обвинить в ней ВСУ.

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