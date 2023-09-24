Израильтяне доказывают, что так жить можно - экс-советник Офиса президента Украины

Алексей Арестович дал прогноз по поводу развития войны россии против Украины.

Острая фаза войны российской федерации* против Украины будет продолжаться до 2035 года.

Такой прогноз в своем YouTube-канале сделал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, фаза противостояние может быть невооруженным, в частности, может наступить прекращение огня и "формально" война может закончиться.

"Она (россия - ред.) отчаянно будет пытаться нас атаковать - на дипломатическом, спецслужбистском, экономическом, информационном фронте. Это я вам гарантирую на сто процентов", - сказал Арестович, добавив, что "судьба российской империи без Украины не решаема".

В то же время экс-чиновник считает, что Украине придется постоянно готовиться к новому этапу военной агрессии и использовать при этом опыт Израиля.

"Израильтяне доказывают, что так жить можно. Высокотехнологическая страна с высоким уровнем жизни, при этом семьдесят лет военного положения непрерывного", - напомнил политик.

Он также предлагает изучить опыт Южной Кореи, где, как и в Израиле, высокий уровень жизни и военное положение на протяжении последних 70 лет.

"И наша задача просто становиться как Израиль и Южная Корея, потому что осажденную крепость мы уже имеем, а порядки внутри крепости пока еще не наводили. Вот когда у нас осажденная крепость будет осажденным цветущим садом, очень динамично развивающимся, думаю, что многие люди сделают выбор и выберут Украину", - подытожил Арестович.

Как сообщал Курсор, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в компании посла Израиля в Украине Михаила Бродского рассказал, каким было начало полномасштабного вторжения россии.

Также Курсор сообщал, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с призывом к правительству Нетаниягу.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!