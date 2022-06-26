Известный писатель сделал неожиданный прогноз о смерти владимира путина

Уже давно в СМИ ходят слухи о том, что глава Кремля серьезно болен. Многие ожидают, что в скором времени владимир путин умрет. На этот счет высказался Игорь Губерман.

Глава фр владимир путин* умрет далеко не скоро. По крайней мере, такого мнения придерживается известный писатель и поэт, гражданин Израиля, Игорь Губерман.

Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам писателя, когда украинские защитники полностью вытеснят россиян со своей территории, путин заявит, что план выполнен и «спецоперация» закончена.

Что касается смерти путина, то он не умрет, так как за состоянием его здоровья следят несколько десятков врачей, а намеренно убить его никто не решится.

Ранее наш сайт сообщал, что россияне перекидывают на Донбасс эшелон с «древними» танками Т-64А. В открытом доступе появилось фото, указывающее на то, что россияне везут из-за Урала очередной эшелон с бронетехникой. На платформах можно увидеть танки типа Т-72 и Т-64. Скорее всего, поезд с этой боевой техникой направляется во временно оккупированные районы востока Украины*.

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