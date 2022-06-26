Глава фр владимир путин* умрет далеко не скоро. По крайней мере, такого мнения придерживается известный писатель и поэт, гражданин Израиля, Игорь Губерман.
Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По словам писателя, когда украинские защитники полностью вытеснят россиян со своей территории, путин заявит, что план выполнен и «спецоперация» закончена.
Что касается смерти путина, то он не умрет, так как за состоянием его здоровья следят несколько десятков врачей, а намеренно убить его никто не решится.
Ранее наш сайт сообщал, что россияне перекидывают на Донбасс эшелон с «древними» танками Т-64А. В открытом доступе появилось фото, указывающее на то, что россияне везут из-за Урала очередной эшелон с бронетехникой. На платформах можно увидеть танки типа Т-72 и Т-64. Скорее всего, поезд с этой боевой техникой направляется во временно оккупированные районы востока Украины*.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что посол Израиля Михаэль Бродский ответил на критику Зеленского.
Еще напомним, что российской армии катастрофически не хватает пилотов из-за больших потерь.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!