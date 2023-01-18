К упавшему вертолету в Киевской области могли прикрепить взрывчатку — эксперт

Бывший сотрудник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько утверждает, что к упавшему в Броварах (Киевская область, Украина) могли прикрепить взрывчатку и отслеживать маршрут полета.

По словам эксперта, причастным к катастрофе «мог быть кто-то изнутри, но не обязательно камикадзе».

«Просто человеку сказали: нажми, зафиксируй местоположение, чтобы дальше можно было четко отслеживать маршрут», ‒ утверждает Зеленько.

В то же время, говорит он, сбить вертолет могли прицельным выстрелом из зенитно-ракетного комплекса.

«В здании очень легко спрятать ПЗРК. Он может быть на крыше любого дома. Один меткий выстрел и все…», ‒ добавил экс-сотрудник внешней разведки КГБ СССР.

Несколько ранее в ГСЧС Украины рассказали, что по состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Напомним, что сегодня утром, 18 ноября, на территории детского сада в Броварах под Киевом упал вертолет. Все присутствовавшие на борту погибли. Оказалось, что среди них были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович и члены экипажа.

Так, помимо высокопоставленных чиновников, там были:

Александр Василенко (командир воздушного судна и инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах);

Константин Коваленко (пилот авиационной эскадрильи);

Иван Касьянов (бортовой механик);

Андрей Маринченко (старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ);

Николай Анацкий (фотограф и ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД);

Михаил Павлушко (начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции);

Татьяна Шутяк (заместитель руководителя Патронатной службы МВД).

На месте аварии вспыхнул масштабный пожар. По информации правоохранителей, есть три основные версии произошедшего: нарушение правил полета, техническая неисправность, умышленное уничтожение вертолета.

«Курсор» сообщал, что украинские спецслужбы идентифицировала главаря кадыровцев, который руководил «карательными рейдами» на Донбассе.