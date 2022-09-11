Кадыров раскритиковал «стратегию» минобороны рф

По словам главы чечни, он «выйдет на руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию», если в проведение спецоперации не внесут изменения.

Глава чеченской республики рамзан кадыров* раскритиковал «стратегию» минобороны российской федерации*, заявив, что «выйдет на руководства страны, чтобы разъяснить им ситуацию», если в проведение спецоперации не внесут изменения. Об этом сообщает Новая газета.

«Я не стратег, как в министерстве обороны. Но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы», — заявил Кадыров.

При этом он пообещал, что все оставленные города вернутся под контроль российских войск и что «там уже находятся наши люди, ребята, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы».

Кадыров также сообщил, что встретится с военными корреспондентами и обсудит с ними, что такое патриотизм.

«Они должны закрывать глаза на мелочи и проявить патриотизм. <…> Патриот не должен обижаться, у него не должно быть врагов из-за того, что кто-то что-то не так сделал», — объяснил глава Чечни.

При этом он сказал, что было обидно от отсутствия информации о ситуации с отводом войск. Кадыров заявил, что, если бы российское командование того хотело, войска не сделали бы ни шагу назад. Но людей не успели подготовить к тому, что армия уйдет из Изюма, Балаклеи и Купянска.

Как сообщал Курсор, в начале сентября глава чеченской республики российской федерации Рамзан Кадыров пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск.

«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди действующих глав субъектов российской федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — сказал Кадыров.

Также Курсор писал о том, что лидер чеченской республики рамзан кадыров заявил о том, что сразу после захвата Украины армия россии и он лично заинтересованы в нападении на Польшу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!