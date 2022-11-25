Китай сорвал поставку истребителей в Украину: СМИ

В марте этого года Китай вынудил США сорвать сделку с поляками о передаче ВСУ МиГ-29 производства СССР.

Об этом сообщает Spectator.

Пекин через военные каналы предложил Вашингтону саботировать передачу истребителей в обмен на обещание «сделать все возможное» ради обезвреживания ядерной угрозы «на оперативном уровне» в ближайшем будущем. Правительство Китая было обеспокоено мартовским предложением правительства Польши передать украинской армии весь парк истребителей советского производства МиГ-29.

Как пишут журналисты, эти самолеты не перевернули бы ход войны, но стали бы важным «символическим» шагом помощи Украине. Сперва США выступали за эту инициативу, но, как утверждается, Пекин предложил прервать сделку. Затем в Вашингтоне согласились, что «поставка самолетов – это слишком далеко».

Власть КНР хотела гарантировать, что *кремль применит ядерное оружие только в том случае, если будут нанесены провокационные удары по территории рф. Издание отмечает, что НАТО не поставляет Украине ударные самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы и крылатые ракеты из-за того, что это вызывает опасения у Китая.

По словам источника, сотрудничеству китайского МИД с НАТО, КНР и альянс объединились в вопросе недопущения эскалации конфликта между Украиной и россией. Глава МИД Ван И пообещал воспользоваться значительным влиянием Китая в москве, чтобы отговорить путина применять ядерное оружие. В ответ в НАТО согласились отказаться от поставок стратегического оружия Украине.

«Курсор» сообщал, что россия за 9 месяцев потратила на войну четверть своего бюджета.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!