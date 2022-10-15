Кремль не остановит призыв: в Украине назвали мобилизационный ресурс рф

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что кремль* после объявления частичной мобилизации на этом не остановится.

Армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.

Об этом он рассказал в эфире информационного марафона.

По его словам, путин будет продолжать мобилизационные мероприятия, в рф подготовлен мобилизационный ресурс где-то примерно до 2 млн человек, а в целом он составляет — 29 миллионов человек.

Командующий Объединенных сил ВСУ считает, что российская федерация хочет еще больше развязать войну за счет повышения количества своих мобилизованных солдат, поэтому Украина должна быть к этому готова.

Сергей Наев подчеркнул, что подготовленный мобилизационный ресурс — это те, кто еще недавно был уволен в запас и лица, которые принимали участие в тренировочных мероприятиях, военных сборах в рамках программ, действующих на территории страны-агрессора.

«Курсор» писал ранее, что по словам анонимных источников, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение провести скрытую мобилизацию в стране, чтобы доукомплектовать свои боевые части.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!