Лукашенко получил удар в лицо хоккейной клюшкой

Во время игры в хоккей самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко получил в лицо хоккейной клюшкой. Момент удалось запечатлеть на видео.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 9 апреля снова играл в хоккей. Однако в этот раз игра прошла не совсем гладко. Так, один из игроков, судя по всему, случайно ударил Лукашенко клюшкой по лицу.

Момент удалось заснять на видео. Также показано фото диктатора, на котором видно, что он уже получил первую помощь.

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