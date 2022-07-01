Лукашенко начал угрожать всем странам бывшего СССР

Глава рф владимир путин продолжает давить на Александра Лукашенко, чтобы тот отправил войска Беларуси воевать против украинцев.

Самопровозглашенный «президент» Александр Лукашенко заявил, что все страны бывшего СССР якобы должны быть заинтересованы в сближении с россией*. В противном случае это угрожает их независимости и суверенитету.

«Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть», — заявил Лукашенко во время своего выступления на телевидении.

Ранее наш сайт сообщал, что россияне перекидывают на Донбасс эшелон с «древними» танками Т-64А. В открытом доступе появилось фото, указывающее на то, что россияне везут из-за Урала очередной эшелон с бронетехникой. На платформах можно увидеть танки типа Т-72 и Т-64. Скорее всего, поезд с этой боевой техникой направляется во временно оккупированные районы востока Украины*.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что посол Израиля Михаэль Бродский ответил на критику Зеленского.

Еще напомним, что российской армии катастрофически не хватает пилотов из-за больших потерь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!