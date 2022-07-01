Лукашенко начал угрожать всем странам бывшего СССР

Самопровозглашенный «президент» Александр Лукашенко заявил, что все страны бывшего СССР якобы должны быть заинтересованы в сближении с россией*. В противном случае это угрожает их независимости и суверенитету.
«Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть», — заявил Лукашенко во время своего выступления на телевидении.
Ранее наш сайт сообщал, что россияне перекидывают на Донбасс эшелон с «древними» танками Т-64А. В открытом доступе появилось фото, указывающее на то, что россияне везут из-за Урала очередной эшелон с бронетехникой. На платформах можно увидеть танки типа Т-72 и Т-64. Скорее всего, поезд с этой боевой техникой направляется во временно оккупированные районы востока Украины*.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что посол Израиля Михаэль Бродский ответил на критику Зеленского.
Еще напомним, что российской армии катастрофически не хватает пилотов из-за больших потерь.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!