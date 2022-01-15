Лукашенко назвал организаторов протестов в Беларуси и Казахстане

Во время приема в честь старого Нового года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул на то, кто якобы стоит за протестами в его стране, а также в Казахстане.

Он сказал, что за всем этим стоят некие «государства» и их спецслужбы. Правда, какие конкретно государства он имел ввиду – не совсем ясно. Скорее всего, это был очередной намек на «коллективный Запад».

По словам Лукашенко, спецслужбы «не светились», но им удалось «обломать рога».

Лукашенко заявил, что Беларусь и Казахстан являются «узловыми пунктами». Именно поэтому, скорее всего, «коварный Запад» и решил устроить там революции.

Однако Лукашенко уверен, что действия ОДКБ в Казахстане якобы испугали спецслужбы Запада и они «переосмыслили ситуацию».

Ранее Курсор сообщал, что Лукашенко заявил о предотвращении 10 терактов, в которых обвинил Украину.

Кроме того, мы писали, что в сети показали самые жуткие фото протестов в Казахстане.

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