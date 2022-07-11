Местные сообщают, что поток воды на Батумском шоссе просто сносил автомобили, а первые этажи зданий полностью были затоплены.

В сочи* – популярном курортном городе россии, который расположен на северо-восточном побережье Черного моря, звучали сигналы тревоги из-за масштабного наводнения.

Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Известно, что века Восточный Дагомыс вышла из берегов из-за мощных ливней, которые обрушились на город. В результате сильный поток воды затопил дворы многоэтажных жилых домов и подъезды одного из районов города.

Местные сообщают, что на Батумском шоссе вода просто сносила автомобили. Жители сочи не спали всю ночь из-за того, что переживали за свое имущество. О пострадавших в результате наводнения пока не сообщалось.

К слову, две недели назад в сочи уже было крупное наводнение, несколько машин с пассажирами внутри унесло потоком воды в море.

«Курсор» писал ранее, что на острове Ява произошло масштабное наводнение в результате выхода из берегов местных рек, спровоцировавшее затопление населенных пунктов и гибель по меньшей мере 5 человек.

Еще мы писали, что в Китае мощнейшие ливни на территории провинции Шаньси, спровоцировавшие сильные наводнения. Из-за стихийного бедствия пострадали более 1 млн 750 тыс. человек.

Напомним, что в Испании после продолжительных сильных ливней, а в других районах страны — необычайно сильных первых снегопадов, начались наводнения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!