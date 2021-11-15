Мигранты собрались на штурм польской границы

Ситуация на границы Беларуси и Польши остается очень напряженной. И вот мигранты, находящиеся там, решили пойти на штурм. Так, они начали сворачивать палаточный лагерь, чтобы направиться в государство Евросоюза.

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам мигрантов, они очень устали и замерзли. Однако это не помешало им начать сильную давку у пункта пропуска «Брузги». Сообщается также о том, что часть ограждения беженцам удалось сломать. На место прилетел польский вертолет.

Однако затем толпа остановилась, так как путь ей преградили польские пограничники в обмундировании. За их спинами установили водомет, который, судя по всему, поляки готовы пустить в ход.

Также в сети появились видео с места событий.

Затем сообщили, что на границе Польша/Беларусь на данный момент находятся около двух тысяч мигрантов.

В сети также появились кадры, которые были сняты с польского вертолета.

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