Наемники "Вагнера", которые сейчас сосредоточены в Африке, могут быть значительной автономной силой. И кремль ее боится.

Аналитики Института изучения войны (ISW), утверждают, что министерство обороны рф* сорвало ротацию сил "Группы Вагнера" из Африки. Это произошло на фоне сообщений о продолжающихся усилиях по блокированию операций наемников в Сирии. Некоторые подробности этого инцидента стали известны.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ISW проанализировали сообщения связанного с Кремлем военного блогера, который рассказал о блокировке со стороны ротации сил "Вагнера" из Африки через авиабазу Хмеймим. Наемники были вынуждены пойти на переговоры с Минобороны Сирии, чтобы те разрешили воспользоваться авиабазой Тияс в провинции Хомс. Минобороны россии при этом использовало транспортные средства на взлетно-посадочной полосе, чтобы не дать самолету "Вагнера" приземлиться на авиабазе Тияс 12 сентября.

После этого россияне задействовало вертолеты, угрожая сбить самолет "Вагнера".

В связи с этим руководство "Вагнера" вышло на прямой контакт с заместителем министра обороны россии, он в итоге разрешил самолету приземлиться. Однако, неясно на каких условиях.

Аналитики отмечают, что в рф обеспокоены независимостью сирийского контингента вагнеровцев. А тот факт, что они проводят прямые переговоры с оборонным ведомством рф, говорит о том, что "Вагнер" сохраняет достаточно сплоченное руководство и являются силой, с которой кремлю по-прежнему нужно считаться.

Напомним, что в тверской области рф произошло крушение пассажирского самолета 23 августа. По информации, предоставленной росавиацией, на борту находился евгений пригожин, лидер частной военной компании "Вагнер".

Как писал ранее "Курсор", существует несколько версий о причинах крушения самолета, включая возможное сбитие его с применением противовоздушной обороны. Некоторые источники также упоминают версию о возможном теракте на борту самолета пригожина. В то же время аналитики из Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент россии владимир путин мог принять меры в отместку за предательство путем устроения мятежа и приказа об уничтожении руководства частной военной компании "Вагнер".

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!