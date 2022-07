Минобороны Великобритании показало, как обучают украинских солдат

Вооруженные силы Украины проходят подготовку в Бовингтонском лагере, военной базе британской армии в Дорсете, Великобритания, используя западное оборудование.

Министерство обороны Великобритании опубликовало первые кадры тренировок в Twitter.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.

The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.

