Отчёт: антисемитизм в Украине остался на прежнем уровне

Объединённая еврейская община Украины(ОЕОУ) заявляет, что уровень антисемитизма в Украине остался без изменений. Но количество инцидентов с применением насилия снизилось, а нападения на синагоги, если и случались, то причиняли гораздо меньший ущерб и не сопровождались физическими нападениями.

Опубликован доклад «Антисемитизм в Украине-2021». В документе описываются 52 случая антисемитизма за последний год.

Об этом пишет УНІАН.

Учитывая, что количество случаев антисемитизма в 2021 году несколько выше (+3), чем в 2020 году, эту разницу можно считать погрешностью. Об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины(ОЕОУ).

По данным ОЕОУ, уровень антисемитизма в Украине остался неизменным.

Количество инцидентов с применением насилия снизилось, а нападения на синагоги, если и случались, то причиняли гораздо меньший ущерб и не сопровождались физическими нападениями.

Однако наблюдается негативная тенденция роста антисемитского вандализма, пик которого пришелся на праздник Ханука, когда были разгромлены шесть ханукий и памятник в Лисичанске.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что более половины израильских евреев ожидают обострения европейского антисемитизма.

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