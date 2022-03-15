Переговоры между Украиной и россией возобновились

«Возобновлены консультации по основной переговорной площадке. Вопросы общего регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны», — написал он в Twitter.

Киев и москва* возобновили переговоры по войне в Украине после паузы в понедельник, заявил представитель украинский стороны Михаил Подоляк.

«Возобновлены консультации по основной переговорной площадке. Вопросы общего регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны», — написал он в Twitter.

«Курсор» писал ранее, что Глава МИД Украины поблагодарил Израиль за поддержку. Министр иностранных дел Яир Лапид провел телефонный разговор со своим украинским коллегой о поддержке и усилиях Израиля.

Также читайте о том, что Зеленский выступит на закрытом заседании Кнессета на следующей неделе. Прилагаются усилия для того, чтобы как можно больше депутатов присутствовали на внеочередной сессии на следующей неделе, даже несмотря на то, что Кнессет находится на каникулах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!