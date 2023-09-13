Певица Лайма Вайкуле "разнесла" россиян, поддерживающих путинский режим

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, которая после начала полномасштабного вторжения российской федерации* на территорию Украины, публично осуждает путинский режим, заявила, что россияне так и не смогли стать "современными".

Об этом она рассказала в новом выпуске программы "Мосейчук+".

По словам артистки, россия не заслуживает никаких оправданий после того, как начала жестокую, кровопролитную войну против украинского народа. Если все страны стремятся идти в ногу со временем, то российская федерация - нет, она не просто остановилась, ее отбросило на 100 лет назад. Лайма Вайкуле отметила, что в государстве снова начали арестовывать ученых, так же как это было при Сталине.

Также латвийская артистка считает, что кремль "вертит" российским народом как хочет, а люди в свою очередь позволяют себя зомбировать, они как бараны. Если один пойдет бросится со скалы, то остальные последуют за ним.

Певица также высказалась о российских артистках, с которыми долгое время работала, но они сейчас поддерживают действия путинского режима. Вайкуле считает, что некоторые просто "сошли с ума", но основная масса просто притворяется, потому что для них весомую роль играют деньги.

"Курсор" писал ранее, что известная латвийская певица Лайма Вайкуле считает, что россиянам нужно начинать бояться, потому что боевые действия могут перекинуться на их страну.

Еще мы писали, что в конце июля 2023 года латвийская певица Лайма Вайкуле провела в Юрмале фестиваль под названием "Laima Rendezvous Jurmala 2023", чтобы продемонстрировать поддержку народу Украины, который страдает от российской агрессии. Часть вырученных от мероприятия средств была направлена на помощь детям-беженцам. Фестиваль артистки посетили Алла Пугачева и Максим Галкин.