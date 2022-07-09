Почти тысяча человек в день: ООН прогнозирует резкое сокращение населения рф

В ближайшие три десятилетия российской федерации* прогнозируют быстро и резкое сокращение населения, вплоть до уровней XIX века.

К 2050 году население российской федерации может существенно сократиться, с 145 миллионов человек до 133 миллионов — уровня РСФСР начала 1970х (130 млн), или Российской империи 1897 года (129 млн).

Об этом говорится в прогнозах департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Эксперты говорят, что в год средняя скорость вымирания населения россии в ближайшие три десятилетия будет достигать почти тысячи человек в день. И теряя по 316 тысяч людей в год, рф вылетит из рейтинга ТОП-10 стран мира, которые лидируют по численности населения на планете. россия останется позади Республики Конго, Эфиопии и Мексики.

Согласно информации ООН, сейчас численность населения Эфиопии, например, составляет 122 млн человек, но к 2050 году оно вырастет до 213 млн, а в Конго с 87 млн до 215 млн, в Мексике — с 127 млн до 144 млн.

Демограф Алексей Ракша отметил, что в ближайшие 2 года в рф может родиться детей меньше, чем за последние 250 лет. И причина, в первую очередь, будет в нежелании заводить ребенка на фоне сложной политико-экономической обстановки.

«Курсор» писал ранее, что население Израиля, по сравнению с 2021 годом, увеличилось на 176 тыс. человек, или на 1,9%. За прошедший год родилось около 191 тыс. детей, 38 тыс. человек репатриировались в Израиль и 55 тыс. человек ушли из жизни.

Еще мы писали, что согласно данным Центрального статистического бюро, по последним подсчетам, в мире насчитывается 15,2 миллиона евреев, из которых 6,9 миллиона живут в Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!