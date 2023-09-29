Мужчины признали вину и пояснили, что были "очень пьяны".

Полиция москвы* задержала и оштрафовала на 30 тысяч рублей (примерно 1,17 тысяч шекелей) двух мужчин, которые, по словам их соседей, выкрикивали в окно "лозунги в поддержку соседней страны".

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщают российские СМИ.

"Жители дома на белозерской улице в бибирево пожаловались в полицию на нетрезвых мужчин, которые кричали в окно лозунг в поддержку соседней страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанными оказались 39-летний уроженец украинского города Горловка с паспортом "гражданина днр" и 34-летний житель Днепропетровской области (Украина).

По информации СМИ, мужчины кричали "Слава Украине!".

На "нарушителей спокойствия" составили протокол о дискредитации армии, посчитав лозунг "националистическим". Мужчины признали вину и пояснили, что были "очень пьяны".

Как сообщал Курсор, в москве полиция искала голубя в желто-синих цветах, который якобы сбрасывал "лепестки" и пугал местных жителей. К сотрудникам правоохранительных органов их дежурной части академического района столицы обратился встревоженный москвич с информацией о некоем голубе. По его словам, птица была желто-синего цвета, то есть выкрашена в цвета флага Украины, и несла в когтях мину-лепесток с большой буквой У, которую затем сбросила на землю.

На место инцидента, где заметили животное, незамедлительно выслали полицейских, которые должны были найти "украинского голубя-диверсанта". Однако после оперативного осмотра территории оперативникам не удалось найти опасных предметов, а все голуби в округе имели обычный серый оттенок.

Также Курсор сообщал, что во время акций против войны в россии массово арестовывали пикетчиков.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!