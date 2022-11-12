Популярный художник-аноним Бэнкси посетил Украину и оставил рисунок на уничтоженном доме

Творец создает свои работы уже 30 лет, но его имя до сих пор неизвестно широкой публике.

Британский уличный художник Бэнкси посетил пострадавшую от российской оккупации Бородянку, расположенную в Киевской области (Украина).

Об этом он сообщил в своем Instagram.

На стене уничтоженного войной дома он нарисовал девушку-гимнастку, которая стоит на руках вверх ногами, словно опирается на руины. Звезда искусства работал среди раскуроченного взрывом бетона и арматуры. Публикацию он подписал «Бородянка, Украина», чем подтвердил домыслы фанатов о том, что он посетил Украине.

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Споры об этом начались несколько дней назад, потому что на Майдане Независимости в Киеве появилось граффити на бетонных блоках – двое детей, будто на качелях качаются на оборонном металлическом еже.