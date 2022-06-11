Премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу

Виктор Орбан заявил, что украинцы имеют право бороться, однако они должны понять, что их шансы на победу весьма невысокие.

Венгерский премьер-министр весьма неохотно общается с прессой, однако есть одна радиостанция, которую он посещает регулярно.

В эфире радиостанции Орбан заявил, что он не отрицает легитимное право Украины на борьбу.

«Если правительство решило драться, то это его право, которое не может быть обжаловано».

Также премьер заявил, что шансы Украины небольшие, судя по прогнозам букмекеров.

Также он заявил о росте инфляции из-за войны.

«Отчасти к росту цен приводит сама война, а отчасти – западные санкции. Если они будут продолжать политику санкций, они уничтожат всю европейскую экономику. Никому не интересно, чтобы вся Европа обанкротилась», – говорит Орбан.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Еще напомним, что аналитики раскрыли новые планы россии в войне против Украины. Войска россии сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. Однако 29 мая движения вглубь Донецкой области со стороны Изюма не было замечено.