Президент Еврейской конфедерации Украины назвал главные тезисы о войне, прозвучавшие в Давосе

Украинский бизнесмен и президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин подвел итоги двух дней Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом он сообщил в Facebook.

В частности, он выделил 5 самых важных заявлений об Украине:

*россия из-за санкций погрузится в «десятилетия регрессии», а восстановление Украины будет проходить как за счет централизованных программ ЕС, так и с участием частных инвесторов (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен). Войну можно закончить только одним способом: «россиян нужно выгнать из Украины, и они должны понести наказание» (президент Польши Анджей Дуда). Каждый, кто совершал и совершает военные преступления, понесет наказание, а россия в полной мере компенсирует Украине убытки (глава Офиса Президента Андрей Ермак). Будущее Европы прямо сейчас определяется в Украине (президент Литвы Гитанас Науседа). Этот год, вопреки прогнозам, не станет годом политического кризиса, если будет реализована украинская формула мира (первая леди Украины Елена Зеленская).

«Курсор» сообщал, что министр обороны Украины заявил, что Израиль отказывается от сотрудничества.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!