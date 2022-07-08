Президент Казахстана вновь поставил путина в неловкое положение

Казахстан намерен исключить россию, через которую проходил основной поток казахстанской нефти в европейском направлении, из основной цепи поставок.

Казахстан принял решение наладить продажу нефти в обход россии*.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании диверсифицировать маршруты экспорта своей нефти и наладить продажи нефти через Транскаспийский маршрут (Китай — Казахстан — Азербайджан — Грузия — Турция).

Использовать обходной путь Казахстан решил из-за перебоев в работе «Каспийского трубопроводного консорциума», которые спровоцировала россия. На КТК приходится 80% экспортируемой Казахстаном нефти.

Россия блокировала поставки казахской нефти через Новороссийск трижды, оправдывая это срочным разминированием боеприпасов времен Второй мировой войны.

Последняя блокировка чудесным образом совпала с обещанием президентом Казахстана президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю помочь в преодолении дефицита энергоносителей. Разговор состоялся 4 июля 2022 года. А уже 5 июля районный суд Новороссийска постановил на 30 суток приостановить работу морского терминала.

В итоге президент Токаев нашел выход.

«Внезапные» перебои в рф начали случаться после того, как Токаев поддержал территориальную целостность Украины и отказался признавать псевдореспублики «днр» и «лнр».

«Курсор» сообщал ранее, что между Казахстаном и россией назревает международный конфликт. Ухудшение отношений между президентами Казахстана и рф произошло на фоне поддержки Украины президентом Токаевым и осуждения военных действий по нарушению целостности ее территорий.

Наш сайт писал, что путин будет мстить президенту Казахстана за публичное унижение — эксперт. По словам специалиста, владимир путин был буквально взбешен и всё пытался понять, чем он заслужил такие унижения от гостя на форуме в Санкт-Петербурге.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!