Прятался в украинском госпитале: солдата рф помог разоблачить искусственный интеллект

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как с помощью искусственного интеллекта был вычислен российский оккупант.

Украина ведет войну против российской федерации* и на киберфронте. Благодаря разработкам министерство цифровой трансформации Украины устанавливает информацию о военных преступлениях, которые совершили солдаты рф. А также в Украине начали использовать искусственный интеллект.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал изданию «Украинская правда«, как с помощью ИИ удалось разоблачить российского захватчика.

По его словам, один из российских солдат, родом из Магнитогорска, скрывался в украинском военном госпитале. Он рассказал, что участвовал в боевых действиях и потерял память. С помощью искусственного интеллекта его проверили, и оказалось, что это оккупант, который притворился больным. Его задержали украинские бойцы.

Михаил Федоров также отметил, что сервисы для распознавания лиц позволяют идентифицировать погибших военных рф и солдат, которые совершали на территории Украины преступления.

«Курсор» писал ранее, что ученые-компьютерщики в Китае утверждают, что запустили программу искусственного интеллекта, использующую архитектуру, столь же сложную, как человеческий мозг.

Еще мы писали, что исследователи разрабатывают искусственный интеллект, который «думает» как люди.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!