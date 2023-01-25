Путин намерено провоцирует гуманитарную катастрофу в Украине: это война против мирных людей

Власть *рф устроила на территории Украины настоящую гуманитарную катастрофу, лишив украинских детей счастливого детства, но цивилизованный мир может это остановить.

Об этом сообщает Nowiny Polskie.

Война в Украине наглядно показывает, как темная деспотическая путинская россия атакует, разрушает и убивает цивилизованную Украину. Армия рф оказалась недостаточно сильной, чтобы победить на поле боя ВСУ, и вместо выдающихся военных успехов занимается мародерством, расстрелами гражданских и массовыми изнасилованиями.

Очевидно, что российские оккупанты не достигли задач, запланированных кремлем. Это злит путина, которые вымещает злость на мирном населении и массировано бьет ракетами и беспилотниками по гражданской инфраструктуре.

Из-за диктатора миллионы детей лишились дома, друзей и нормальной возможности получить образования из-за постоянных проблем с электроэнергией – иначе говоря, надежд на безоблачное будущее. Действия кремля спровоцировали, помимо всего прочего, настоящую гуманитарную катастрофу, и они войдут в учебники по истории как беспрецедентное преступление против мирного населения.

Путин совершил преступление против человечности, но это ником образом не повлияло на обороноспособность ВСУ. Фактически, россия воюет не с украинской армией, а с самим мирным населением Украины, пускай и преступная пропаганда называет это «освобождением».

Путем жесткого контроля за информационными ресурсами и огромного финансирования пропаганды власть рф извратила мировоззрение огромного количества представителей российского общества, которое готово умирать в окопах за дворцы чиновников. Практика показывает, что цивилизованный мир не может достичь мира с россией, а потому ее нужно комплексно истощать.

Ведущие европейские страны и не только должны объединиться и продолжать вводить санкции, блокировать российские товары и поставлять современное западное оружие ВСУ. Это капиталовложение не только в будущее Украины, но и всего цивилизованного мира.

«Курсор» сообщал, что россия передаст Ирану ядерное оружие, чтобы атаковать Израиль, как утверждают пропагандисты.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!