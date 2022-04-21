В Украине воюют до 20 тыс. иностранных наемников на стороне россии

Неизвестно, откуда прибыли российские наемники. Некоторые из них из Ливии и Сирии, а другие являются частью группы Вагнера.

До 20 000 иностранных наемников воюют вместе с российскими войсками в продолжающемся вторжении в Украину, заявил анонимный европейский чиновник во вторник журналистам в Вашингтоне.

Точное число варьируется, по их оценкам, от 10 000 до 20 000. Однако точно неизвестно, кто и откуда прибыл.

Некоторые добровольцы прибыли из Ливии и Сирии, последней из которых управляет поддерживающий россию* президент Башар Асад. Другие, вероятно, прибыли из Группы Вагнера, российской военизированной компании, которая активно участвует в российских военных операциях по всему миру и, по имеющимся данным, принимает активное участие в текущем конфликте.

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