В Украине воюют до 20 тыс. иностранных наемников на стороне россии

До 20 000 иностранных наемников воюют вместе с российскими войсками в продолжающемся вторжении в Украину, заявил анонимный европейский чиновник во вторник журналистам в Вашингтоне.
Точное число варьируется, по их оценкам, от 10 000 до 20 000. Однако точно неизвестно, кто и откуда прибыл.
Некоторые добровольцы прибыли из Ливии и Сирии, последней из которых управляет поддерживающий россию* президент Башар Асад. Другие, вероятно, прибыли из Группы Вагнера, российской военизированной компании, которая активно участвует в российских военных операциях по всему миру и, по имеющимся данным, принимает активное участие в текущем конфликте.
Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией.
Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор.
Еще напомним, что в сети появились новые кадры из разрушенного войной украинского Мариуполя.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!