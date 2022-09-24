Путин запретил солдатам отступать из Херсона и снизил их моральный дух

Херсон был первым крупным городом, захваченным российскими военными во время полномасштабного вторжения в Украину.

В последнее время президент рф* владимир путин начал более активно заниматься стратегическим планированием войны в Украине, в частности он отклонил просьбы генералов по поводу отступления из временно оккупированного Херсона.

Об этом сообщает The New York Times.

Вывод техники из этого города позволил бы солдатам рф организованно отступить за Днепр, тем самым спасти себе жизнь и сохранить технику. Но такое отступление стало бы публичным признанием поражения путина и усилило бы позиции украинской армии на фронте.

NYT отмечает, что решение о частичной мобилизации продемонстрировало, что в рф мало войск для наступательных операций, поскольку в армии не хватает живой силы и высокоточного оружия.

Американские официальные лица заявляют, что путин отказал в просьбе генералов покинуть Херсон и тем самым снизил моральный дух своих бойцов, поскольку они практически отрезаны от своих линий снабжения и могут оказаться в затруднительной ситуации.

Также в США говорят, что украинские бойцы готовы повторить свой успех на юге страны, несмотря на усилия оккупантов помешать контрнаступлению. Если ВСУ прорвут позиции российских солдат, то захватчики окажутся «отрезанными и окруженными».

«Курсор» писал ранее, если украинские защитники пригрозят врагам окружением, то оккупантам придется покинуть Херсон. Речь идет о военных рф, находящихся к западу от реки Днепр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!