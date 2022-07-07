Путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф

Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Продолжается полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины, и путинский пропагандист Владимир Соловьев в разговоре с итальянским телеведущим проболтался, что армия рф* хочет дойти до Приднестровья.

Об этом сообщает «Дивогляд».

Война в Украине продолжается уже пятый месяц и сейчас основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Донбасса. Но этого армии рф будет недостаточно, ведь она намерена дойти до Приднестровья. Так заявил Владимир Соловьев на вопрос телеведущего об захватнических планах россии.

Уточняя, итальянский журналист вывел на экран карту Украины, и прилежащих территорий Молдовы и спросил: «На южном направлении вы планируете дойти до Одессы?».

«До Приднестровья, если быть точным», — ответил Соловьев.

Итальянский телеведущий не смог контролировать эмоций, услышав такой ответ, подчеркнув, что Донбасс в таком случае является просто поводом, а армия россии намерена забрать половину территории Украины и забрать Черное море.

А потом добавил, что украинская сторона не позволит допустить реализации такого плана, как и итальянцы, европейцы и члены НАТО.

«Курсор» писал ранее, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!