Рф катастрофически не хватает современных ракет, используют устаревшие и неточные — разведка

Британская разведка выяснила, что россия * продолжает использовать против Украины ракеты Х-22 советского производства. Это давно устаревшая технология, но у рф просто нет другого выбора, так как сверхточные современные боеприпасы уже стали дефицитом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Британские разведчики констатировали, что с апреля российские средние бомбардировщики выпустили по Украине десятки противокорабельных ракет Х-22. Примечательно, что они были изготовлены еще в 1960-х годах. Это ракеты весом 5,5 тонны, предназначенные для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки. Но рф использует их для поражения наземных целей.

Военнослужащих говорят, что при этом украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны.

При этом Великобритания фиксирует, что россия увеличила давление и ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

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