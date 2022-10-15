Российские оккупанты застрелили главного дирижера Херсонского театра имени Кулиша

Юрий Керпатенко открыто проявлял свою гражданскую позицию и категорически отказывался сотрудничать с оккупантами.

В пятницу, 14 октября, стало известно о жестоком убийстве главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша Юрия Керпатенко.

Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что после того как Керпатенко отказался сотрудничать с оккупантами, военные из россии* застрелили его в собственном доме.

Юрий Керпатенко с 2000 года работал в Херсонской областной филармонии. В 2004 году он стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша. Выступал главным дирижером камерного оркестра «Гилея».

«Юрий Керпатенко открыто проявлял свою гражданскую позицию и отказался уезжать из оккупированного Херсона», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что к 1 октября, Международному дню музыки, оккупанты вместе с коллаборантами в филармонии планировали в Херсоне праздничный концерт с участием знаменитого камерного оркестра «Гилея».

«Этот концерт должен был по замыслу оккупантов продемонстрировать так называемое «налаживание мирной жизни» в Херсоне. Однако дирижер оркестра Юрий Керпатенко категорически отказался сотрудничать с оккупантами», — резюмировали в минкульте.

Как сообщал Курсор, во временно оккупированном украинском городе Мариуполе российские оккупанты ввели смертную казнь. Расстреливают чиновников и волонтеров — сообщает мэр города.

Известно, что оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают тех, кто отказался сотрудничать с коллаборационистами и оккупационными властями.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, фальшивый суд так называемой «дно» приговорил главу одного из приазовских сел к 10 годам лишения свободы. Как минимум один государственный служащий был казнен через расстрел.

Ранее Курсор сообщал, что британская разведка выяснила главную политическую цель путина в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!