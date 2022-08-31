Российские солдаты, воюющие в Украине, хотят расправиться с командирами и бежать — перехват разговора

20:42, Сегодня
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солдат россии с пистолетом фото
Фото: depositphotos.com

Украинские разведчики выложили в сеть очередной перехваченный разговор солдат рф, на котором они признаются, что планируют побег из зоны боевых действий.

российский захватчик, находящийся на Харьковщине, хочет сбежать домой, чтобы остаться живым.

Об этом свидетельствует очередной перехват, обнародованный Главным управлением разведки, передает Укринформ.

Солдат говорит, что они находятся за Изюмом, в Камышевахе. У россиян нет прикрытия, вывести их не могут. «А комендатура говорит: Идите и воюйте. А у нас здесь 60 танков, пехоты полно, арта работает, куда что работает – неизвестно. При случае лучше домой сбежать, живым вернуться», — говорит военный.

Также он рассказал о плохом отношении командиров к подчиненным солдатам. Он издевается над солдатами и даже их калечит. Потому россиянин приходит к выводу, что надо их бить и бежать домой, чтобы остаться в живых.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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