Российский террорист гиркин раскритиковал путина и заявил, что победа над Украиной невозможна

Террорист *игорь стрелков-гиркин считает, что рф никогда не сможет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины.

Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Принцип Ковалева«.

Преступник решил рассказать простым жителям россии, что их ждет после победы Украины.

«Стоит нам только проиграть, я просто поеду на пожизненное в Гаагу, а там меня отправят в Киев и повесят. И сомнений у меня нет…», ‒ сказал он.

Дополнительно гиркин раскритиковал путина, потому что тот не взял на себя ответственность за войну. Это связано с тем, что ее официальное название ‒ «спецоперация», за которую отвечает минобороны рф.

«Это говорит о том, что там реально деменция достигла высших значений, или о том, что полное непонимание действительности связано не с физиологией, а с чем-то другим. Если мы применим тактическое ядерное оружие, считайте, что через месяц оно будет у Украины, и Украина применит его тоже. Все на Западе этому только будут аплодировать. Победа над Украиной и окончательный разгром ВСУ невозможны», ‒ сказал он.

«Курсор» сообщал, что Зеленский рассказал, хочет ли Украина «дойти до москвы».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!