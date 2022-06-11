Российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться — перехват разговора

Солдат рф, чтобы остаться живым, намерен сбежать и прятаться в лесах. По его словам, иначе в боях с украинцами не выжить.

Украинские разведчики опубликовали в сети очередной перехваченный разговор солдата рф*. На записи оккупант говорит, что уже не мечтает вырваться живым из Украины. В разговоре со своей мамой военный рф жалуется на своих командиров и сообщает о намерении бежать.

Аудиозапись разговора обнародовали в ГУ разведки Минобороны Украины.

Солдат рф говорит, что в бой отправляют даже неподготовленными, без оружия и туда едут просто на смерть. Солдат говорит, что «все смирились: если туда поедем, то оттуда не выйдем». А командирам просто нет смысла оттуда выводить, иначе все их злодеяния всплывут. Потому, очевидно, что командования россиян и без ВСУ настроено на их утилизацию.

Поэтому он не видит лучшего выхода, чем слоняться по лесам: «Я просто думаю собраться и уйти отсюда. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут», — надеется военный.

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