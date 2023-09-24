Российское ПВО в Крыму не может противостоять западным ракетам - военные раскрыли подробности

Рф стянула свое лучшее ПВО в район Крымского моста и базам флота, но обеспечить защиту полуострова не может.

Власти россии * всячески пытаются защитить Крымский мост и сам полуостров от российских ударов, ведь каждый "прилет" наносит серьезный удар по их репутации. Сейчас Крым буквально напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

Он отметил, что благодаря западным партнерам, в распоряжении украинской армии есть ракеты, которые могут эффективно поражать самые отдаленные уголки полуострова. И последние результаты ударов по временно оккупированному полуострову это подтверждают.

Он выразил уверенность, что вскоре Украина сможет получить дальнобойные ракеты ATACMS от США, а Германия также передаст свои Taurus. Тогда россияне на полуострове буквально будут, как в ловушке.

По его словам, рф не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них есть "супер ПВО".

Добавим, что накануне украинские власти призвали всех украинцев, которые сейчас находятся на захваченном войсками рф полуострове, покинуть его и переждать деоккупацию Крыма в безопасном месте. В ближайшее время количество взрывов в Крыму увеличится, а войска Украины, вероятно, приступят к активной фазе его возвращения.

"Курсор" ранее сообщал, что 22 сентября, по штабу черноморского флота рф в Севастополе был нанесен удар. Представители Вооруженных силам Украины подтвердили, что атака была проведена украинскими военными. СМИ утверждают, что для этого были использованы ракеты типа Storm Shadow.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!