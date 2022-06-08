Россия открыто стремится создать в мире продовольственный кризис

Целями российских ракетных обстрелов каждый день становятся хранилища зерна и топлива в Украине — оккупанты хотят сделать все для того, чтобы иметь возможность шантажировать весь мир.

Российские войска делают все для того, чтобы рф* имела рычаги давления на мировой арене. Накануне оккупанты ракетными ударами уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.

Интересно, что недавно владимир путин заявлял о том, что россия якобы не будет мешать безопасному проходу торговых судов в украинские порты.

Более того, обстреливают российские войска не только хранилища зерна — под удар каждый день попадают мирные жители. Кроме уничтожения терминала в Николаеве под ракетный обстрел попали также и жилые дома — как минимум один человек погиб.

Также среди недавних целей ракет оказались стадион «Металлист» и жилые кварталы Харькова, детский сад в Запорожской области, а также школа и колледж в Лисичанске.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!