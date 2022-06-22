Россия теряет в Украине огромное количество солдат и техники: что скрывают в рф

Вооруженные силы Украины продолжат противостоять захватчикам и активно уничтожать российских оккупантов на своих землях. С начала полномасштабной войны и по 22 июня бойцы ВСУ ликвидировали около 34 230 военных рф*. Только за последние сутки они армия рф потеряла 130 человек. И это только подтвержденные данные, реальное число убитых может быть куда выше.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Укринформ.

Украинские защитники также уничтожили 1496 вражеских танков, 3614 (+8 за последние сутки) боевых бронированных машин, 752 артиллерийские системы, 239 реактивных систем залпового огня, 99 (+1) средств противовоздушной обороны, 216 самолетов, 182 (+1) беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, россияне не досчитались 137 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2543 (+6) единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 60 (+1) единиц специальной техники.

Как и ранее, самые большие потери россияне несут сейчас на Донбассе.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!