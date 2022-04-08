Россия угрожала дипломатам в ООН — CNN

Накануне Генассамблея ООН проголосовала за отстранение и исключение россии из Совета по правам человека.

Перед голосованием касательно исключения россии из Совета по правам человека, делегациям стран-членов ООН получили письма с угрозами от российских дипломатов.

Об этом сообщает CNN.

В CNN сообщают, что в письмах россиян содержались угрозы делегациям Генассамблеии ООН, которые должны были участвовать в голосовании. В частности, в письмах говорилось, что за поддержку резолюции по приостановлении участия россии в деятельности Совета ООН по правам человека для эти страны могут столкнуться с «последствия».

«Стоит отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (воздержание или неучастие)», — говорилось в записке, которую отправили российские дипломаты.

Отметим, что Генеральная ассамблея ООН приняла решение изгнать россию из Совета по правам человека. «За» проголосовали 93 страны. 55 государств воздержались, а еще 24 проголосовали против.

Ранее Курсор писал, что Израиль поддержал решение о приостановке членства россии* в Совете ООН. Израиль поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства россии* в Совете ООН по правам человека из-за нападения на Украину и жестокие убийства невинных мирных жителей.

«Курсор» писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!