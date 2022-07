Россия захватила четверть украинский полей: в NASA опубликовали карту

Украина из-за полномасштабного вторжения россии лишилась уже 22% своих сельскохозяйственных земель.

Об этом свидетельствуют данные NASA Harvest.

Аналитики подсчитали, что под контролем российских оккупантов сейчас находится 28% украинских полей, которые отводятся для посева озимых культур и 18% предназначенных для яровых культур, в частности кукурузы и подсолнуха.

До полномасштабной войны, как сообщают эксперты, Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынка. На Украину и Россию в совокупности приходилось 73% экспорта подсолнечного масла, 33% пшеницы и 27% ячменя. Военные действия значительно нарушили план поставок этой продукции.

Директор программы NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф отметил, что некоторые группы населения из-за этой проблемы могут столкнуться с повышением цен или отсутствием привычных товаров на полках супермаркетов. А для некоторых это может означать острую нехватку продовольствия.

С помощью спутниковых снимков Planet Labs и миссии Sentinel-2 авторами проекта была опубликована карта, на которой можно увидеть аграрную оккупацию россии.

Также аналитики отметили, что усугубить ситуацию с продовольствием может проблема блокады портов Черного моря и заминированные украинские поля в тех районах, где сейчас происходят активные боевые действия.

Авторы проекта подытожили, что сбои в поставках продовольствия из Украины негативно повлияют на мировую продовольственную систему. В первую очередь из-за ситуации пострадают страны Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

NASA researchers are using satellite observations and economic data to observe the current disruption of the global food system in Ukraine.

Full story: https://t.co/QfuQgIOWoH pic.twitter.com/G5kOfofuwQ

— NASA Earth (@NASAEarth) June 30, 2022