Россияне начали массово писать доносы друг на друга — СМИ

Участились обвинения в «дискредитации» армии рф в связи с заявлениями, которые были высказаны в личных беседах.

В последнее время в россии* резко увеличилось количество дел, связанных с «дискредитацией» армии рф. Они открываются на основе доносов российских граждан друг на друга.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Как сообщает СМИ, ранее административные производства открывали за пикеты и посты в социальных сетях. Однако теперь участились обвинения в «дискредитации» армии рф в связи с заявлениями, которые были высказаны в личных беседах.

Поводом для доносов становится и положительное упоминание Украины на улице или в общественном месте. Жалобы пишут в полицию и фсб, причем как незнакомцы, так и соседи.

По словам журналистов, в картотеке есть полтора десятка постановлений о штрафах из-за высказываний о войне в Украине, прослушивании украинских песен в магазинах, банях, на почте или дискотеках. В судах по всей россии появились административные дела о «дискредитации» армии, которые открыты на основании доносов.

Как сообщал Курсор, в рф на фоне придуманной «спецоперации» и попыток скрыть правду о войне возобновляется практика массовых доносов. И приобщаются к ней даже дети. Так, в городе пенза школьники написали донос на свою учительницу, которая решила рассказать правду о войне в Украине и действиях рф. На преподавателя завели дело по статье о фейках.

В частности, известно, что учительница сказала, что рф заслуженно отстранили от мировых спортивных соревнований. Она отметила, что простые люди не причастны к войне. Однако рф превратилась в государство-изгоя, как Северная Корея.

Ранее наш сайт писал, что украинские военные рассказали, как ведут себя российские оккупанты на захваченных территориях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!