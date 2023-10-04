Украинские атомщики выступили с важным предупреждением из-за действий россиян на ЗАЭС.

Оккупанты на ЗАЭС несанкционированно выполнили переход 4-го энергоблока из состояния "холодного останова" в состояние "горячего останова", что противоречит требованиям эксплуатации. Такие действия могут повлечь за собой аварию.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Одновременно с этим, энергоблок №6 выводиться из "горячего" состояния в "холодное". В соответствии с требованиями Госатомрегулирования, все энергоблоки ЗАЭС должны находиться в "холодном останове". Перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячего останова" запрещен.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отмечает, что несоблюдение требований Госатомрегулирования приведет к деградации оборудования и систем станции, что является опасным для безопасности. Это может привести не только к возникновению аварийных ситуаций, но и возможной радиационной аварии.

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года, и с тех пор она постоянно находится в опасности. Кроме того, армия *рф превратила станцию в военную базу, где размещена российская военная техника, и вокруг станции установлены мины.

В августе произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй, когда 4-й энергоблок был незаконно переведен в состояние "горячего останова", нарушив условия лицензии и требования компании "Энергоатом". Это привело к необходимости срочно вернуть энергоблок в "холодное состояние". Однако оккупанты продолжают разогревать 6-й энергоблок ЗАЭС, игнорируя требования безопасности и эксплуатации.

Ранее в Украине заявили, что взрыв на ЗАЭС может произойти в любой момент

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!