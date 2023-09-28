Меню
Все разделы

Россиянка попыталась продать своего ребенка через онлайн-магазин

10:13, Сегодня
Новости СНГ
спящий младенец фото
Фото: depositphotos.com
За три недели после подачи объявления покупателя на ребенка не нашлось, поэтому до сделки дело не дошло.

В новосибирске (российская федерация*) женщина попыталась продать ребенка через онлайн-магазин.

Об этом сообщают российские паблики.

Объявление о продаже ребенка было размещено на "Юле" 2 сентября. Некая Виктория К. запостила предложение о продаже в новосибирске мальчика Макара и даже прикрепила его фотографию.

Но за последующие три недели покупатель на ребёнка не нашелся и до сделки так и не дошло. Напротив, объявление с Макаром привлекло внимание полицейских, и оно было удалено с публикации. Кто этот мальчик и что за женщина пыталась его продать, еще предстоит выяснить.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Виктории же за попытку торговли ребёнком ничего хорошего не светит.

"Курсор" писал ранее, что в подмосковье девушка оказалась на грани потери зрения после того, как просто подняла своего ребенка на руки с кровати ночью.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white