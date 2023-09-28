Россиянка попыталась продать своего ребенка через онлайн-магазин

За три недели после подачи объявления покупателя на ребенка не нашлось, поэтому до сделки дело не дошло.

В новосибирске (российская федерация*) женщина попыталась продать ребенка через онлайн-магазин.

Об этом сообщают российские паблики.

Объявление о продаже ребенка было размещено на "Юле" 2 сентября. Некая Виктория К. запостила предложение о продаже в новосибирске мальчика Макара и даже прикрепила его фотографию.

Но за последующие три недели покупатель на ребёнка не нашелся и до сделки так и не дошло. Напротив, объявление с Макаром привлекло внимание полицейских, и оно было удалено с публикации. Кто этот мальчик и что за женщина пыталась его продать, еще предстоит выяснить.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Виктории же за попытку торговли ребёнком ничего хорошего не светит.

"Курсор" писал ранее, что в подмосковье девушка оказалась на грани потери зрения после того, как просто подняла своего ребенка на руки с кровати ночью.