Солдаты рф* намерены с сентября провести на захваченной части «всеобщую мобилизацию». Теперь ловить мужчин и принудительно отправлять в горячие точки будут «открыто» и «официально».

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Фейсбуке.

В частности, сегодня во временно оккупированном городе Сватово состоялась радиотрансляция выступления так называемого «председателя лнр» Леонида Пасечника. Во время речи было объявлено о начале «всеобщей мобилизации» на территории «лнр».

В частности, мобилизационные мероприятия должны начаться с 1 сентября. Пасечник заявил, что запланированы два этапа: «мобилизация» населения, получившего паспорта «лнр» и рф, а также отвечающего конкретным военно-учетным специальностям; остального мужского населения в возрасте от 18 до 65 лет.

О сроках окончания кампании не сообщалось, отметили в разведке.

Между тем, по данным ГУР, в оккупированный Довжанск (ранее Свердловск) Луганской области прибыл личный состав росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий, таких как проведение проверок документов населения, проверок транспортных средств и т.д. Эти мероприятия направлены на поиск и задержание дезертиров среди военнослужащих «л/днр» и вс рф, сообщили в разведке.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!