Севастополь снова охватили взрывы - что происходит в Крыму

Местные жители сообщат о пролетах ракет.

Во временно оккупированном Севастополе зафиксирован взрыв и звук пролета ракеты. В районе Инкермана и Северной стороны виден густой дым.

Об этом сообщают ряд Телеграм-каналов.

Жители Крыма сообщили о громком звуке пролета ракеты, за которым последовал взрыв. Утверждается, что инцидент произошел около 08:32.

В результате произошедшего была объявлена воздушная тревога. Местные коллаборанты ситуацию не комментировали.

Местные паблики пишут, что якобы в районе Инкермана был "прилет" ракеты. Как известно, в этом районе расположена нефтебаза черноморского флота россии.

По данным местных жителей, после того, как прогремели взрывы, российские оккупанты закрыли рейд через бухту в Севастополе. Также люди жалуются, что воздушная тревога в городе прозвучала после взрывов.

Позже так называемый "губернатор" Севастополя *михаил развожаев заявил, что в Севастополе сработала ПВО, а обломки сбитой ракеты якобы упали в районе причала Сухарной балки. Коллаборант призвал людей сохранять спокойствие. Подробностей он не уточнил.

Напомним, 22 сентября, по штабу черноморского флота рф в Севастополе был нанесен удар. Представители Вооруженных силам Украины подтвердили, что атака была проведена украинскими военными. СМИ утверждают, что для этого были использованы ракеты типа Storm Shadow.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!