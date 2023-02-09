СМИ: японская разведка предполагает, что Китай начал оказывать рф военную помощь

17:50, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Но какую конкретно технику начал поставлять Китай — не сообщается.

У российской федерации* в войне против Украины мало союзников, но все же есть страны, которые поддерживают сотрудничество с путиным. В японской разведке предполагают, что агрессору начал оказывать военную помощь Китай.

Об этом пишет издание Nikkei Asia.

Представитель разведки сообщил, что похоже, Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку россии, но какая техника начала поставляться или оружие — неизвестно.

Другие страны не сообщали, что Китай мог приступить к поставкам военной помощи российским оккупантам.

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