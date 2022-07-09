Солдатам рф перестали платить компенсации за ранения, назревают бунты — перехват разговора

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Разведчики обнародовали перехваченный разговор, в ходе которого российский солдат рассказал, что теперь в рф классифицируют ранения для экономии средств. За тяжелые травмы можно получить 3 млн рублей, а за легкие — лишь до 60 тысяч рублей. Этих денег на лечение не хватает, да и их получить проблематично — ведь командование пытается сделать все, чтобы лишний раз не тратиться.

Солдат говорит, что путин понял, что поскольку раненых очень много, это большой отток бабок. Кроме того, многие солдты боятся воевать против ВСУ и сами себя калечат. В этом оккупант тоже признается в разговоре.