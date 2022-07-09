Солдатам рф перестали платить компенсации за ранения, назревают бунты — перехват разговора

Российское руководство не выплачивает солдатам средства за полученные ранения. Свидетельством этого являются перехваченные разговоры солдат рф*.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Разведчики обнародовали перехваченный разговор, в ходе которого российский солдат рассказал, что теперь в рф классифицируют ранения для экономии средств. За тяжелые травмы можно получить 3 млн рублей, а за легкие — лишь до 60 тысяч рублей. Этих денег на лечение не хватает, да и их получить проблематично — ведь командование пытается сделать все, чтобы лишний раз не тратиться.
Солдат говорит, что путин понял, что поскольку раненых очень много, это большой отток бабок. Кроме того, многие солдты боятся воевать против ВСУ и сами себя калечат. В этом оккупант тоже признается в разговоре.
Кроме того, оккупант жалуется, что командиры лгут руководству и намеренно называют большее количество людей, чтобы присвоить средства.
Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!