Солдаты рф массово жалуются на здоровье, чтобы не воевать — разведка

В сети опубликована запись разговора, на котором военные рф * жалуются своим родным на беспорядок в организации оккупантской армии. Также рассказывают о значительных потерях и жалуются на состояние здоровья.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

На записи солдат рф рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его к прокурору. Его отец советует рассказать прокурору все, что происходит в подразделении. В частности, о том, что солдат не лечат, плохо кормят и т.д.

Сын также объясняет родителям, что у них практически отсутствует оружие: «Одна боевая машина осталась. Механики все трехсотые. Чеченцы оттуда едва выехали. Говорят, их там разбили».

Отец советует сыну чаще жаловаться на здоровье. При этом рассказывает, что родственники солдат разговаривали с представителями российского командования:. Спрашивали, в основном, почему стали мало платить и урезали премии, но ответа не получили.

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