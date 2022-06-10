Солдаты рф жалуются на условия службы и называют себя бомжами — перехват разговора

Солдаты рф*, которые раньше пытались захватить Киевщину и получили жесткий отпор ВСУ, утратили боевой дух и называют себя бомжами, потому что не могут привыкнуть, что приходится жить в окопах.

Перехват разговора обнародовала Служба безопасности Украины в Фейсбуке.

На записи командир танка, который со своим подразделением находится на Донбассе, на вопрос жены о боевом духе отвечает, что ни у кого уже нет боевого настроя, ведь долгое время они живут в лесу, без условий. Он говорит, что солдаты рф живут хуже бомжей.

Украинские силовики иронизируют, что очевидно, оккупанты предпочитают «воевать» с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить. Потому, конечно, окопы им не нравятся, но украинские защитники уже работают над тем, чтобы изменить условия их проживания до уровня удобрения в украинской земле.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.