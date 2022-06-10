Солдаты рф жалуются на условия службы и называют себя бомжами — перехват разговора

18:26, Сегодня
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СБУ фото
Фото: СБУ/@SecurSerUkraine/Facebook

Украинские силовики обнародовали очередной перехваченный разговоров российских солдат. На записи сбежавшие из-под Киева российские захватчики говорят, что утратили боевой дух и не хотят воевать.

Солдаты рф*, которые раньше пытались захватить Киевщину и получили жесткий отпор ВСУ, утратили боевой дух и называют себя бомжами, потому что не могут привыкнуть, что приходится жить в окопах.

Перехват разговора обнародовала Служба безопасности Украины в Фейсбуке.

На записи командир танка, который со своим подразделением находится на Донбассе, на вопрос жены о боевом духе отвечает, что ни у кого уже нет боевого настроя, ведь долгое время они живут в лесу, без условий. Он говорит, что солдаты рф живут хуже бомжей.

Украинские силовики иронизируют, что очевидно, оккупанты предпочитают «воевать» с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить. Потому, конечно, окопы им не нравятся, но украинские защитники уже работают над тем, чтобы изменить условия их проживания  до уровня удобрения в украинской земле.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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