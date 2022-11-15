США и Великобритания прокомментировали массированный ракетный обстрел Украины

Во вторник, 15 ноября, *российская федерация нанесла самый массированный ракетный обстрел по Украине. Под ударами оказались жилые дома и объекты инфраструктуры.

США и Великобритания уже отреагировали на российский террор. В Белом доме осудили ракетные обстрелы Украины. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что удары рф повысили беспокойство лидеров G20 относительно дестабилизирующего влияния путинской войны. В США отметили, что будут и дальше помогать Украине противостоять российскому агрессору, в частности предоставят ей средства ПВО.

Посол Соединенного Королевства Великобритании Мелинда Симмонс на своей странице в Twitter также раскритиковала действия рф. По ее словам, своими ударами по энергетической инфраструктуре Украины агрессор пытается прикрыть позорный уход из Херсона.

«Курсор» писал ранее, что в Офисе президента Украины отреагировали на ракетный обстрел и назвали россиян трусами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!