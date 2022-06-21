Стало известно, где может произойти столкновение россии и НАТО

Многие считают, что Сувалкский коридор, вероятнее всего, является самой опасной территорией, если произойдет прямое столкновение россии* с НАТО.

Об этом пишет Politico.

Город Друскининкай, который находится на юго-восточной границе Литвы, выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор. Западные военные эксперты заявили, что этот район, вероятно, — одна из первых целей президента рф владимира путина, если он когда-либо решится расширить войну на Украине и пойдет на прямое с столкновение с Североатлантическим альянсом.

По мнению журналисты, россия может попытаться проложить сухопутный коридор к Калининграду. Именно это и может спровоцировать начало масштабной войны государств. Также высоко вероятность применения ядерного оружия.

Кроме этого, если россия захватит Сувалкский коридор, то сможет отрезать страны Балтии.

С 18 июня Литва с 18 июня запретила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией россии.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз угрожает Литве. МИД рф требует немедленной отмены «откровенно враждебных» ограничений Литвы на железнодорожный транзит санкционированных ЕС товаров в эксклав Калининград, зажатый между Литвой и Польшей.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!